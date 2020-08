Nella Toscana sud est 6 nuovi contagiati d'importazione

Conte, Fico e i ministri suonano le percussioni in piazza Montecitorio

TOSCANA — La Asl Toscana sud est ha diffuso alcuni dettagli relativi a sei nuovi casi di Covid-19 diagnosticati sul suo territorio di competenza, le province di Arezzo, Siena e Grosseto, e non ancora inseriti nel bollettino regionale. Tutti e sei i casi sono riconducibili a rientri in Toscana dall'estero, in particolare da Paesi dell'est Europa.

Vediamoli:

- un uomo di 38 anni reisdente a Bucine, 38 a anni, tornato in Italia dalla Romania, messo in isolamento con sintomi della malattia;

- una ragazza di 19 anni tornata a Siena dalla Croazia, anche lei con sintomi

- un ragazzo di 19 anni tornato a Grosseto da Malta sintomatico

- tre casi a Chiusi Chianciano: una ragazza di vent'anni, una donna di 41 e un minore rientrato in Toscana dall'Ucraina. Anche loro manifestano sintomi e si trovano in isolamento.