Coronavirus, contagi nel carcere di Don Bosco

Ad essere contagiati dal Covid-19 sarebbero sia agenti della polizia penitenziaria che operatori sanitari. Test a tutti, detenuti e operatori

PISA — Ci sono dei casi di coronavirus all'interno del carcere di Don Bosco di Pisa. Ad essere contagiati sarebbero sia agenti della polizia penitenziaria che operatori sanitari.

L'Asl Toscana nord ovest ha fatto sapere con una nota stampa che sono stati estesi i tamponi sia ai detenuti che agli operatori presenti nel carcere pisano. L'Asl sottolinea che in merito ai contagi "l'azienda ha messo in pratica tutte le misure di contenimento del contagio da Covid-19, come da procedura garantendo il triage e la fornitura di dispositivi di protezione per gli operatori".

"Inoltre - continua la nota dell'Asl Toscana nord ovest - da ieri abbiamo esteso l’esecuzione dei tamponi a tutti i detenuti e operatori. Ricordiamo anche che siamo in costante contatto con il direttore del carcere, proprio per monitorare l’andamento dei contagi".

L'allarme era stato lanciato da Fp Cgil e Silp Cgil chiedendo all'Asl e al direttore del carcere di ripristinare “le condizioni minime di sicurezza a tutela della salute pubblica e attuare le norme emanate per fronteggiare l’emergenza coronavirus”.