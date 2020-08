Portofino, le baie lontane dal jet set usate per invecchiare lo spumante Portofino, le baie lontane dal jet set usate per invecchiare lo spumante

Attualità sabato 15 agosto 2020 ore 15:16

Dopo 3 mesi senza Covid, un nuovo caso positivo all'Elba

E' una persona in vacanza con la famiglia, contatto stretto di un contagiato in Lombardia. Era dal 4 Maggio che non si registravano contagi sull'isola