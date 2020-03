In fuga sul bus da Prato, beccati in Campania

Sono 17 le persone partite su un bus da Prato e fermate a Pompei dai carabinieri. Erano tutti lavoratori che volevano tornare in Campania

PRATO — Sono arrivati di notte su un autobus in fuga dalla Toscana verso la loro regione d'origine, la Campania. Si tratta di 17 persone partite da Prato e fermate a Pompei dai carabinieri. Tutte le persone, tra i 19 e i 50 anni, non avevano dato nessuna comunicazione alle autorità competenti.

Adesso i carabinieri stanno indagando per capire come l'autobus abbia potuto viaggiare per oltre 500 chilometri senza essere mai stato controllato. Le persone a bordo hanno dichiarato di essere scesi in Campania per questioni di salute o perché dovevano assistere genitori anziani. I carabinieri dovranno fare accertamenti per capire se i motivi sono validi sennò procederanno con le denunce. Le Asl competenti si sono attivate per capire se sull'autobus ci siano persone contagiate dal coronavirus.