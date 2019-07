Lo hanno detto i consiglieri regionali Sarti e Fattori commentando ironicamente le magliette indossate dai colleghi leghisti nel Palazzo del Pegaso

FIRENZE — “Prima gli italiani? Prima la grammatica. Il gruppo della Lega avrebbe dovuto consultare un abecedario delle elementari per fare una corretta sillabazione (to-sca-ni”, non "tos-ca-ni") prima di consegnare le magliette al tipografo". Con queste parole Paolo Sarti e Tommaso Fattori, consiglieri regionali di Sì-Toscana a Sinistra, commentano l'errore di sillabazione riportato dalle magliette dei consiglieri regionali leghisti, per formare la frase “Prima i toscani!” in occasione della seduta del Consiglio regionale dedicata anche all'approvazione della nuova proposta di legge sui diritti essenziali da garantire alle persone, migranti compresi.

“Oggi è andata in scena una pagliacciata contro una legge giusta nei principi - hanno agiunto Sarti e Fattori - che è un tentativo di rimediare alle irresponsabili e disumane scelte sul tema dell’immigrazione del governo Cinquestelle-Lega”.