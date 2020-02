Coronavirus, 12 morti, uno in Emilia Romagna

Aggiornamento delle 12 del commissario Borrelli: un'altra vittima, la prima in Emilia Romagna, 52 nuovi casi di contagio. Il 95 per cento guarisce

ROMA — Continuano a crescere i casi di persone che risultano positive ai test per il coronavirus Covid-2019.

Nel bollettino di mezzogiorno il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli ha reso noto che è stato registrato il primo decesso in Emilia Romagna, un uomo di 69 anni originario di Lodi e già affetto da gravi patologie respiratorie.

Salgono quindi a dodici le vittime dell'epidemia, tutte persone anziane e già debilitate da altre malattie (vedi qui sotto gli articoli collegati).

Il numero complessivo di persone contagiate cresce a 374, 52 in più rispetto a ieri sera, compresi alcuni bambini. Borrelli ha precisato che nella maggior parte dei casi sono persone in isolamento a casa e senza alcuna necessità di cure ospedaliere. Le autorità sanitarie ricordano che il 95 per cento delle persone che contraggono il coronavirus guariscono.

I casi in Toscana restano due, l'uomo di 49 anni di Pescia ricoverato nell'ospedale di Pistoia e quello di 63, fiorentino, ricoverato all'ospedale di Ponte a Niccheri. Entrambi sono in condizioni stabili. Il figlio e la moglie del 63enne sono risultati negativi al test col tampone. Il risultato è stato comunicato anche alla scuola frequentata dal ragazzo che continuerà a seguire le lezioni da casa, via skype, fino a quando non terminerà il periodo quarantena (14 giorni). Complessivamente sono una quarantina le persone che sono venute in contatto nelle ultime due settimane con il caso di Pescia e che adesso sono in isolamento domiciliare. Una ventina quelle che hanno avuto contatti con quello di Firenze, anche loro tutte in quarantena.

L'attuale distribuzione dei contagiati dal Covid-2019 nelle regioni italiane, con indicazione delle provice, è la seguente:

LOMBARDIA 258 casi (di cui nove deceduti)

Lodi 128, Cremona 57, Pavia 27, Bergamo 20, Milano 8, Monza Brianza 4, Sondrio 3, positivi in fase di ospedalizzazione o isolamento 9

VENETO 71 (1 decesso)

Padova 40, Venezia 8, Treviso 2, in attesa di aggiornamento sulla positività 21

EMILIA ROMAGNA 30 (1 decesso)

Piacenza 20, Parma 4, Modena 5, Rimini 1

PIEMONTE 3 tutti a Torino

LAZIO 3 tutti e tre guariti

SICILIA 3 tutti residenti in Lombardia e tutti a Palermo

TOSCANA 2 a Pescia (Pistoia) e a Firenze

LIGURIA 2, uno a Savona e uno a La Spezia

TRENTINO ALTO ADIGE 1 a Bolzano

MARCHE 1 ad Ancona