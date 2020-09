Covid, in Italia oltre 48.600 positivi al virus

Nelle ultime 24 ore sono stati 1.869 i nuovi casi di coronavirus in Italia, ci sono stati anche 17 decessi. Nessuna regione senza nuovi casi

ROMA — Non si arresta il contagio in Italia e dal bollettino del ministero della Salute emerge che si sono registrati 1.869 nuovi casi nelle ultime 24 ore. La differenza dai casi di ieri è circa 50 ma con circa tremila tamponi in meno. Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 308.104. In leggero calo il numero delle vittime che sono state 17 nelle ultime 24 ore, mentre venerdì erano 20.

La Campania è la regione che ha registrato più casi: 274 in 24 ore, seguita dalla Lombardia (256), il Lazio (219) e il Veneto (216). Nessuna regione a zero contagi.

Le persone attualmente positive al Covid in Italia sono 48.593, 875 in più rispetto a ieri. Secondo il ministero della Salute sono inoltre in leggero aumento il numero dei ricoverati nei reparti ordinari (9 in più nelle ultime 24 ore per un totale di 2.737) e nelle terapie intensive, dove ci sono 247 pazienti, 3 più di ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono 45.600, con un incremento di 863. Il totale dei dimessi e dei guariti dall'inizio dell'emergenza sale invece a 223.693, con un incremento rispetto a venerdì di 977.