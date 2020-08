Covid, in Italia 1.444 nuovi casi, boom di tamponi

Nelle ultime 24 ore si è registrato un record per quanto riguarda i test effettuati: che sfiorano quota 100 mila. Aumentano i ricoverati gravi

ROMA — Lieve calo dei nuovi casi di coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore infatti sono stati sono 1.444 a fronte dei 1.462 di ieri. Si registra una sola vittima quando ieri erano state 9. Il tracciamento dei positivi al Covid-19 continua e tra ieri e oggi sono stati effettuati 99.108 tamponi, un record giornaliero. Questi i dati principali del bollettino odierno del Ministero della Salute. Con i nuovi casi i positivi da inizio epidemia salgono a 266.853, le vittime a 35.473.

Anche oggi nessuna regione fa registrare zero nuovi casi. In testa la Lombardia con 289 nuovi casi, seguita dalla Campania con 188, dal Lazio con 171, a 151 il Veneto, Emilia Romagna a 149. La Toscana ne fa registrare 92, il Piemonte 90, la Sardegna 70, la Puglia 65.

Dato negativo che si registra anche oggi è l'aumento dei malati gravi ricoverati in terapia intensiva, altri 5 in più in 24 ore. In tutta Italia sono 79 i pazienti ricoverati in rianimazione mentre calano di 10 unità quelli ricoverati con sintomi che ad oggi sono 1.168.

Le persone attualmente positive invece sono 23.156 mentre i guariti sono 208.224, ben 1.322 in più.