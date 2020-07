Covid, in Italia nuovo picco, 282 nuovi casi

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Il numero più alto di nuovi positivi è stato registrato in Emilia Romagna. Seguono Lombardia, Veneto e Basilicata. Zero casi solo in tre regioni

ROMA — Non c'è niente da fare, l'epidemia di Covid-19 continua la sua corsa: nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 282 nuovi casi positivi, più del doppio rispetto ai 129 di ieri.

La regione che ha registrato il maggior numero di nuovi casi di infezione è l'Emilia Romagna, 57, 6 in più rispetto alla Lombardia (51). Seguono il Veneto e la Basilicata con 36 nuovi contagiati ciascuna, la Provincia autonoma di Trento con 20, la Puglia con 19, le Marche e il Lazio con 16, il Piemonte con 13 e poi tutte le altre regioni con meno di 10 casi. Zero nuovi casi solo in 3 Regioni: Umbria, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

Nelle ultime 24 ore sono diminuiti i decessi, passati dai 15 di ieri a 9. In diminuzione anche i ricoverati: oggi sono 724 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 48 gravi e in terapia intensiva (uno in meno).