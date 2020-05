Elezioni regionali e referendum, ipotesi Settembre

Lo prevede un emendamento presentato sia alla Camera che al Senato dalla relatrice del decreto che ha rinviato la tornata elettorale di primavera

ROMA — Le elezioni regionali, comunali, il referendum costituzionale e le suppletive di Camera e Senato potrebbero tenersi a Settembre, probabilmente nel fine settimana del 13-14.

Lo prevede un emendamento presentato alle commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato da Anna Billotti del Movimento 5 Stelle, relatrice del decreto che ha rinviato le elezioni previste per il Maggio scorso.

Le regionali 2020 riguardano Toscana, Liguria, Veneto, Puglia, Campania e Marche.

In Comuni toscani al voto sono invece Arezzo, Viareggio, Coreglia Antelminelli, Sillano Giuncugnano in provincia di Lucca, Cascina e Orciano Pisano in provincia di Pisa, Uzzano in provincia di Pistoia e Villafranca in Lunigiana.