In Italia 85.388 contagiati, quasi 20.000 guariti

Incremento del contagio stabile con 2.339 positivi in più. I decessi salgono a 14.681. Solo negli ultimi due giorni eseguiti oltre 80.000 tamponi

ROMA — L'ultimo aggiornamento della protezione civile sull'andamento del contagio da coronavirus in Italia descrive una situazione in linea con quella dei giorni scorsi con un incremento di positivi pari a 2.339 (ieri erano 2.477) mentre i decessi in più sono stati 766 (ieri erano 760). Il totale delle persone attualmente positive al Covid-19 in Italia balza quindi a 85.388 e i morti a 14.681.

Trend stabile anche sul fronte dei guariti che nell'ultima giornata sono stati 1.480 in più (ieri erano 1.431) per un ammontare totale che sfiora i ventimila: 19.758.

Il capo della protezione civile, nel comunicare i numeri dell'ultimo bollettino, ha anche comunicato il numero dei tamponi eseguiti: 619.849 dall'inizio dell'emergenza con un incremento solo negli ultimi due giorni di 80.000 tamponi.

Tra i positivi aumenta ancora il numero delle persone in isolamento domiciliare, 52.572 pazienti pari al 62 per cento del totale. Lenta diminuzione, quindi, dei pazienti ricoverati con sintomi in ospedale (28.741) e di quelle in terapia intensiva (4.068).

Questo il quadro dell'emergenza regione per regione:

i casi attualmente positivi sono 26.189 in Lombardia, 12.178 in Emilia-Romagna, 9.130 in Piemonte, 8.861 in Veneto, 4.909 in Toscana, 3.631 nelle Marche, 3.009 nel Lazio, 2.746 in Liguria, 2.352 in Campania, 1.949 in Puglia, 1.664 in Sicilia, 1.659 nella Provincia autonoma di Trento, 1.324 in Friuli Venezia Giulia, 1.301 in Abruzzo, 1.209 nella Provincia autonoma di Bolzano, 920 in Umbria, 744 in Sardegna, 662 in Calabria, 560 in Valle d’Aosta, 247 in Basilicata e 144 in Molise.