Positivi 5.499 toscani, i guariti sono più numerosi dei deceduti

La crescita del contagio rallenta in 24 ore con 226 nuovi contagiati in più sul territorio regionale. Finalmente i guariti sono più numerosi delle vittime

FIRENZE — Sono 226 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana in ventiquattro ore, per un totale di 5.449 persone contagiate. Torna quindi a scendere il numero di nuovi casi positivi in un giorno (ieri erano stati 406) mentre continua a salire il numero delle vittime, 22 in 24 ore, per un totale di 290.

I dati sono contenuti nel nuovo bollettino quotidiano della Regione.

Molto contenuto l’aumento di ricoveri (+7 rispetto a ieri) per un totale di 1.437 mentre nelle terapie intensive si registra un nuova diminuzione di degenti, sette in meno, per un totale di 288. Aumentate di molto le guarigioni cliniche (da 166 a 216), e anche quelle virali (da 50 a 84) per un totale di 300 persone.

Finalmente anche in Toscana il numero di guariti supera quello dei deceduti (300 contro 290), un trend registrato a livello nazionale già da alcune settimane e che oggi riguarda anche la nostra regione.

Di 5.499 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza:

- 1.543 Firenze, 361 Pistoia, 323 Prato (totale Asl centro: 2.227),

- 843 Lucca, 644 Massa-Carrara, 519 Pisa, 307 Livorno (totale Asl nord ovest: 2.313),

- 264 Grosseto, 337 Siena, 358 Arezzo (totale sud est: 959).

Dal 1° febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 44.460 tamponi, su 38.772 persone (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente).

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 14.785 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 7.010 nella Asl centro, 6.351 nella Asl nord ovest, 1.424 nella Asl sud est.

Questi i 22 deceduti registrati nel rapporto regionale di oggi, 10 donne e 12 uomini, tutti anziani:

- donna di 87 anni, Seravezza;

- uomo di 82, Carrara;

- uomo di 57, Pontremoli;

- donna di 79, Castelnuovo Magra;

- uomo di 74, Porcari;

- uomo di 91, Massa;

- uomo di 78, Massarosa;

- donna di 83, Cascina;

- uomo di 67, Firenze;

- uomo di 74, Firenze;

- donna di 94, Firenze;

- uomo di 88, Pistoia;

- donna 88, Pescia;

- uomo di 88, Montecatini Terme;

- uomo di 82, Pescia;

- donna di 87, Prato;

- donna di 87, Prato; F, 78, Prato;

- donna di 83, Bucine;

- uomo di 81, San Quirico d’Orcia;

- donna di 84, Arcidosso;

- donna di 66, Abbadia San Salvatore.

