In Italia 642 nuovi positivi, carica virale in aumento

Nessuna regione senza nuovi casi di contagio ma sono stati eseguiti ventimila tamponi in più rispetto a ieri. Altre sette vittime

ROMA — Si impenna nuovamente la curva dell'epidemia di Covid-19 in Italia con 642 nuovi casi di infezione individuati nelle ultime 24 ore. Era dal 23 Maggio che non si registrava un picco di analoghe proporzioni (quel giorno i nuovi positivi furono 669). Va detto che è notevolmente aumentato anche il numero di tamponi eseguiti, 71mila, ventimila in più rispetto a ieri. Ma, rispetto a tre settimane fa, sta aumentando anche la carica virale rilevata nei tamponi di alcuni pazienti, come ha segnalato il virologo Francesco Croccolo dell'Università Bicocca di Milano.

"Se tra la fine di Luglio e i primi di Agosto la carica virale era inferiore a 10.000 - ha spiegato Broccolo - attualmente si rilevano casi di oltre un milione".

Anche l'infettivologo Massimo Galli dell'Università statale di Milano ha confermato il fenomeno: "Purtroppo nell'ultimo periodo si è verificato più volte - ha detto Galli - ed è un segnale di molte nuove infezioni".

Tonando ai dati di oggi sul contagio, nessuna regione italiana è esente da nuovi casi e quella che ne ha registrati di più è stata la Lombardia (91) seguita da Emilia Romagna (76), Lazio (75), Veneto (59), Campania (56), Sicilia (45), Piemonte (42), Toscana (40), Sardegna (37), Puglia (33), Liguria (30), friuli venezia Giulia (11), Calabria (10), Marche, Molise e Provincia autonoma di Bolzano (7 casi ciascuna), Umbria (4), Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Trento (2 ciascuna), Basilicata 81).

I casi totali di Covid dall'inizio dell'emergenza diventano quindi 255.278, con 204.506 guariti.

Oggi sono state registrate anche 7 vittime per un totale di 35.412 deceduti.

Continuano a crescere anche i ricoverati in ospedale: oggi sono 866, 23 in più rispetto a ieri. Di questi 66 si trovano in terapia intensiva, 8 in più in 24 ore.

I positivi al Covid in isolamento domiciliare sono invece 14.428, 240 in più.