In Italia 83.049 contagi, altri 760 morti

In un giorno sono stati altri 2.477 i tamponi positivi al Covid-19. Il 61 per cento dei contagiati è in isolamento domiciliare

ROMA — Il numero complessivo delle persone positive al Covid-19 in Italia sale a 83.049 secondo l'ultimo aggiornamento della protezione civile, con un incremento di 2.477 rispetto a ieri, in leggero calo se si considerano i 2.937 in più del precedente aggiornamento.

Il dato più significativo, secondo il capo della protezione civile Angelo Borrelli, è quello delle persone positive al coronavirus in isolamento domiciliare salite a 50.456, il 61 per cento del totale. Le persone ricoverate con sintomi sono 28.540 mentre quelle in terapia intensiva sono 4.053.

Aumentano, rispetto a ieri, i morti: 760 in più (ieri l'incremento era stato di 727). Salgono a 18.278 le guarigioni, con un aumento di 1.431 rispetto all'ultimo aggiornamento.

Questo il dettaglio delle singole regioni: i casi attualmente positivi sono 25.876 in Lombardia, 11.859 in Emilia-Romagna, 8.578 in Veneto, 8.799 in Piemonte, 4.789 in Toscana, 3.555 nelle Marche, 2.660 in Liguria, 2.879 nel Lazio, 2.140 in Campania, 1.587 nella Provincia autonoma di Trento, 1.864 in Puglia, 1.294 in Friuli Venezia Giulia, 1.606 in Sicilia, 1.251 in Abruzzo, 1.160 nella Provincia autonoma di Bolzano, 885 in Umbria, 718 in Sardegna, 627 in Calabria, 556 in Valle d’Aosta, 233 in Basilicata e 133 in Molise.