In Italia il Covid rallenta con 239 casi in 24 ore

Ci sono 239 nuovi positivi in Italia rispetto alle 24 ore precedenti, sono 8 in più i decessi. I pazienti dimessi e guariti sono 231 più di ieri

ROMA — In Italia prosegue il trend positivo con i casi di SarsCov2 che calano ancora in 24 ore, passando dai 295 in più registrati sabato ai 239 in più registrati oggi. Aumentano i decessi, sono 8 oggi rispetto ai 5 segnalati nelle precedenti 24 ore.

Il totale dei contagiati sale a 248.070. Gli attualmente positivi sono 12.456, cioè uno solo in meno rispetto al giorno precedente.

Ci sono 8 decessi in più che portano i decessi segnalati dall'inizio dell'epidemia a 35.154, rispetto ai 35.146 di ieri.

Il totale dei dimessi e guariti è pari a 200.460 contro i 200.229 di ieri, 231 in più.

I ricoverati con sintomi sono oggi 708 rispetto ai 705 di ieri. In terapia intensiva ci sono 42 pazienti, uno in meno rispetto ai 43 di sabato. Sono 11.706 oggi le persone in isolamento domiciliare rispetto agli 11.709 delle precedenti 24 ore.

Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia sono le regioni con l'incremento maggiore di casi, 49 in Emilia, 45 in Veneto e 38 in Lombardia. Tutte le regioni hanno registrato un incremento di casi: Calabria, Valle d'Aosta e Basilicata hanno un solo caso in più rispetto al giorno precedente. La Toscana ha registrato un incremento di 9 casi.