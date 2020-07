In Italia salgono ancora i contagi di Covid

Corse clandestine in auto: sulla A19 Catania-Palermo a più di 260km orari, con il pubblico all'arrivo

Sono 289 i nuovi casi di Covid. Solo due regioni risultano senza nuovi positivi. Sei i morti riconducibili al virus. I dati del Ministero della Salute

ROMA — I casi di coronavirus risalgono in tutto lo stivale. Solo due regioni risultano Covid free. Sei morti e 289 casi (ieri 212) di contagio in più nelle ultime 24 ore in Italia: questa la mappa odierna dell'epidemia che emerge dal consueto bollettino della protezione civile nazionale.

Solo due regioni non hanno registrato nuovi casi di coronavirus: Umbria e Basilicata. In tutte le altre si sono registrati nuovi casi di positività e la regione con più casi è la Lombardia con 46, seguita dal Veneto, 42, Lazio con 34, Emila Romagna 28, Campania 19 e Toscana 17

Dall'inizio della pandemia nel nostro Paese si sono registrati 246.776 casi e 199.031 sono invece le persone guarite.

Sale a 35.129 il numero dei decessi, nelle ultime 24 ore le vittime sono state registrate in Veneto (4), Piemonte (1) e Emilia Romagna (1).

Salgono gli attualmente positivi, ossia i malati positivi al tampone che arrivano a quota 12.616 con un incremento di 7 persone in 24 ore. Scendono, invece, i ricoverati (-18) e i pazienti in terapia intensiva sono 38 (-2).

Salgono i pazienti in isolamento domiciliare a quota 11.820 (+27). Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 56.018 tamponi.