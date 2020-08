In Italia salgono a 481 i nuovi casi di Covid

Nelle ultime 24 ore anche 10 decessi. Più di 100 casi nella sola Lombardia, solo quattro regioni senza nuovi contagiati

ROMA — E il Covid va, non sappiamo ancora se è questa la tanto paventata seconda ondata oppure se, fino all'arrivo del vaccino, dobbiamo abituarci di nuovo ai rapporti giornalieri con centinaia di nuovi casi. Comunque sia, nelle ultime 24 ore, sono 481 i nuovi contagiati individuati dai servizi sanitari regionali in tutta Italia, in aumento rispetto ai 412 di ieri. Ci sono stati anche 10 decessi.

Del totale dei nuovi contagiati, 102 sono stati identificati nella sola Lombardia, la regione che ha registrato il picco. Segue con 60 casi il Veneto e poi Piemonte (42), Emilia Romagna (41), Lazio (37), Toscana e Puglia (33 ciascuna), Campania e Sicilia (29 ciascuna), Liguria (26), Marche (16), Abruzzo e Friuli venezia Giulia (9), Umbria (6), Provincia autonoma di Bolzano 84), sardegna (1).

Solo 4 le regioni senza nuovi casi: Basilicata, Molise, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Trento.