Covid, in Italia solo 8 decessi, mai così pochi

Nelle ultime 24 ore in Italia per quanto riguarda i morti si registra il dato più basso dall'inizio dell'epidemia. Sono 175 i nuovi contagi

ROMA — Un nuovo record in positivo dell'emergenza Covid in Italia: sono stati solo 8 i decessi riscontrati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 30 di ieri. Per trovare così poche vittime in un giorno bisogna risalire ai primi giorni di Marzo. Il numero totale dei decessi in Italia sale a quota 34.716. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile nel bollettino odierno.

Sono 15 le regioni senza nuove vittime: si tratta di Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Trentino Alto Adige, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Per quanto riguarda i nuovi casi, anche questi sono in discesa: sono infatti 175 i nuovi casi di contagiati da coronavirus, in calo rispetto a ieri quando erano stati 259. Il numero totale dei casi sale così a 240.136.

Tra le regioni, sempre in testa la Lombardia, con un 77 nuovi casi che corrispondono al 44% del totale, seguita dall'Emilia Romagna,

che fa segnare 44 casi in più e riconducibili al focolaio di Bologna.

Le persone attualmente positive al Covid sono 16.836 (ieri erano 17.638).

Scendono ancora ricoveri in terapia intensiva dei malati di coronavirus: oggi sono 97 i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione, 8 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 1.260, con un calo di xx rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 15.479.

Vediamo la situazione degli attualmente positivi regione per regione:

- Lombardia 10.992 (in calo)

- Piemonte 1.503 (in calo)

- Emilia-Romagna 1.041 (in calo)

- Veneto 482 (in calo)

- Toscana 318 (+4)

- Liguria 268 (+4)

- Lazio 827 (+11)

- Marche 357 (in calo)

- Prov. autonoma di Trento 51 (in calo)

- Campania 163 (in calo)

- Puglia 147 (in calo)

- Friuli Venezia Giulia 42 (in calo)

- Abruzzo 337 (in calo)

- Sicilia 130 (+1)

- Prov. autonoma di Bolzano 87 (+2)

- Umbria 10 (stabile)

- Sardegna 13 (+1)

- Valle D’Aosta 4 (stabile)

- Calabria 31 (+1)

- Molise 26 (in calo)

- Basilicata 7 (stabile)