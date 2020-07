In Italia nuovi contagi in crescita da sei giorni

Lieve ma costante aumento dei casi positivi anche nelle ultime 24 ore: 235 in più. Risalgono i decessi, 21 in un giorno a livello nazionale

ROMA — Non si arresta la crescita dei nuovi contagi giornalieri in Italia: rispetto ai 223 di ieri, infatti, oggi il Ministero della Salute ne segnala 235 in più per un ammontare complessivo di contagiati in Italia pari a 241.419. Sotto i riflettori, ora, non ci sono più solo Lombardia e Veneto, ma anche Emilia-Romagna e Toscana (dove negli ultimi giorni sono stati individuati tre 'cluster' familiari a Impruneta, Cortona e Pian di Scò).

Gli attualmente positivi, cioè le persone che allo stato attuale sono malate e in cura, sono comunque in calo di 263 pazienti: oggi sono infatti 14.621 a fronte dei 14.884 di ieri.

I ricoverati con sintomi sono 940, cioè 16 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 71 ricoverati, 8 in meno rispetto a 24 ore fa. In isolamento domiciliare ci sono 13.610 persone, 239 in meno rispetto a ieri.

In risaliti i decessi. Da ieri sono infatti decedute 21 persone. Il totale dei decessi riconducibili al Covid in Italia sale così a 34.854. I dimessi e i guariti sono in tutto 191.944.

Ecco la situazione degli attualmente positivi regione per regione.

- Lombardia 9.426 (in calo)

- Piemonte 1.217 (in calo)

- Emilia-Romagna 1.037 (+26)

- Veneto 388 (in calo)

- Toscana 324 (+1)

- Liguria 283 (stabile)

- Lazio 854 (+28)

- Marche 203 (in calo)

- Prov. Autonoma di Trento 48 (+2)

- Campania 198 (+1)

- Puglia 111 (+2)

- Friuli Venezia Giulia 73 (+5)

- Abruzzo 159 (+3)

- Sicilia 138 (+3)

- Prov. Atonoma di Bolzano 85 (+2)

- Umbria 9 (in calo)

- Sardegna 13 (in calo)



- Valle d'Aosta 4 (stabile)

- Calabria 26 (+1)

- Molise 21 (stabile)

- Basilicata 4 (stabile)