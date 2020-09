Scuole superiori le più colpite dal Covid-19

La Toscana resta tra le regioni maggiormente colpite dai casi negli istituti scolastici. In Italia salite a 528 le scuole con almeno un caso positivo

ROMA — A quasi due settimane dall'inizio dell'anno scolastico, sono le scuole superiori quelle più interessate dalla scoperta di nuovi casi di Covid-19 e la Toscana rimane, insieme a Lombardia, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna, la regione maggiormente interessata dai contagi negli istituti scolastici.

L'indagine condotta dai due universitari Lorenzo Ruffino e Vittorio Nicoletta vede salire a 528 il numero delle scuole che hanno registrato almeno un caso di positività al Covid in Italia. Non più di un paio di giorni fa erano 400 (vedi articolo collegato).

Nello specifico degli ordini scolastici, il 31,5% delle scuole toccate da casi di positività sono superiori, seguite dalle elementari, il 24,6%, dalle scuole dell'infanzia, il 21,3%, dalle medie, il 14,8% e dagli istituti comprensivi, il 4,2%.

Per tracciare una mappa più precisa della situazione delle scuole e anche per poter prendere provvedimenti in caso di nuove necessità, il Ministero dell'Istruzione ha chiesto ai presidi delle scuole di monitorare, tramite una specifica funzione di un portale, la situazione degli eventuali contagi negli istituti, tracciando la situazione dall'inizio dell'anno scolastico.