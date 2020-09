Il Covid non demorde, 101 nuovi contagiati in Toscana

Oltre la metà dei nuovi contagiati a meno di 40 anni. Lieve calo dei ricoverati nei reparti Covid e in terapia intensiva. Nessuna nuova vittima

FIRENZE — In Toscana sono 101 i nuovi casi di positività al Covid-19 diagnosticati nell'arco delle ultime 24 ore per un totale di 14.566 contagiati dall'inizio dell'emergenza sanitaria: un numero ancora a tre cifre, dunque, nonostante la lieve diminuzione rispetto a ieri quando i nuovi contagiati sono stati 110. Sono 7.541 tamponi analizzati nelle ultime ventiquattro ore su 723.653 dall’inizio dell’epidemia per 486.576 soggetti.

Rispetto a ieri non ci sono nuovi decessi che restano quindi 1.157 da inizio epidemia.

I dati sono quelli del bollettino quotidiano della Regione, chiuso a mezzogiorno sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Per quanto riguarda le persone attualmente positive, queste sono 3.407 (+2,04 per cento rispetto a ieri). Di questi 105 sono i ricoverati in ospedale (3 in meno rispetto a ieri) e 23 in terapia intensiva (1 in meno): calano quindi anche se di poco i ricoveri. In quarantena ci sono 3.302 persone. Isolate precauzionalmente e in sorveglianza attiva, anche se non malate, altre 6.271 (71 in meno da ieri).

Sempre molto alta la componente di giovani tra i nuovi contagiati: l'età media è di 40 anni circa (il 26% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 25% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più). Di questi, il 75% è risultato asintomatico e il 16% pauci-sintomatico. Un caso è ricollegabile a rientri dall'estero, un altro a a rientri da regioni italiane (Sardegna). Uno su due, il 53 per cento, costituisce un contatto collegato a un precedente caso.

Questa la distribuzione dei casi in base alla provincia di residenza o domicilio da febbraio

- 4.233 i casi segnalati a Firenze (23 in più rispetto a ieri), 857 a Prato (2 in più), 1.015 a Pistoia (6 in più)

- 1.526 a Massa (7 in più), 1.794 a Lucca (6 in più), 1.512 a Pisa (20 in più), 723 a Livorno (14 in più)

- 1.147 ad Arezzo (11 in più), 617 a Siena (11 in più), 596 a Grosseto (1 in più).

Sono 546 i casi positivi notificati in Toscana di residenti in altre regioni.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 391 per 100 mila abitanti (media italiana circa 510 per 100 mila, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 783 casi per 100 mila abitanti, Lucca con 463 e Firenze con 419, la più bassa Livorno con 216.

Questa la distribuzione dei pazienti purtoppo deceduti che oggi non subisce modifiche: 419 a Firenze, 54 a Prato, 81 a Pistoia, 178 a Massa Carrara, 149 a Lucca, 94 a Pisa, 65 a Livorno, 51 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 31 per 100 mila residenti contro il 59,3 per 100 mila della media italiana. La Toscana è undicesima. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra sempre a Massa Carrara Firenze e Lucca.