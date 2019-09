La lectio di Fioramonti interrotta dall'allarme

Il segnale dell'antincendio è scattato durante la lectio magistralis del ministro dell'istruzione intervenuto al Santa Chiara Lab

SIENA — Mentre il neo ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti parlava del futuro della scuola e della necessità di investire nella formazione degli studenti, che proprio oggi sono tornati sui banchi in Toscana e in molte regioni italiane, è scattato l'allarme antincendio all'interno del Santa Chiara Lab. Fioramonti è stato quindi costretto a interrompere l'intervento.

A causare l'interruzione, durata solo pochi istanti, è stato probabilmente un contatto elettrico: nessun principio di incendio, insomma, anche se per accertarsene il personale tecnico dell'Ateneo ha avuto bisogno di un po' di tempo.

Fioramonti ha anche fatto sorridere il pubblico raccontando un aneddoto che lo riguarda legato alla sede scelta per l'evento: "Proprio in questa sala insieme ad altri dottorandi vedemmo i mondiali di calcio del 2002 e insieme al tecnico manipolavo l'audio per alzarlo quando la Nazionale si avvicinava all'area di rigore degli avversari"