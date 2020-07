Raccolta di carta e cartone, la Toscana al top

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Con un incremento del 4,4 per cento nel 2019, la Toscana traina le regioni del Centro Italia in materia di raccolta differenziata. I dati Comieco

SIENA — La raccolta differenziata di carta e cartone cresce in Toscana. Nel 2019 si è registrato un incremento del 4,4 per cento rispetto all'anno precedente secondo il 25mo Rapporto Annuale Comieco presentato nei giorni scorsi. Con questo incremento, la Toscana guida le regioni del Centro Italia che, a livello nazionale, pagano tuttavia lo scotto dei problemi nella raccolta dei rifiuti a Roma.

In generale, secondo il rapporto, a livello nazionale la raccolta differenziata di carta e cartone è cresciuta del 3%) e il riciclo si conferma oltre l’80%. In tutto si superano le 3,5 milioni di tonnellate differenziate per un ammontare di circa 57,5 chili per abitante. E sebbene il Nord si confermi in testa con 1,8 milioni di tonnellate raccolte, è al Sud che si registra nel 2019 l'incremento maggiore:+8,5 per cento per oltre 873mila tonnellate raccolte.