Covid, positivi un bimbo di 3 anni e 2 adolescenti

Nel rapporto quotidiano dell'Asl Toscana sud est, fra i nuovi contagiati anche un bambino piccolo e due ragazzi di 13 anni

TOSCANA — Il contagio si diffonde in Toscana e si registrano nuovi casi positivi anche fra bambini e adolescenti.

In particolare l'Asl Toscana sud ovest ha segnalato tre casi positivi di minori, un bimbo di tre anni e un adolescente di 13 in Valdichiana e un altro tredicenne in Valtiberina, tutti e tre in isolamento domiciliare e in buone condizioni.