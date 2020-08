A Ferragosto ristoranti pieni ma solo al mare

Fipe Confcommercio: in Toscana tutto esaurito nei ristoranti delle località di mare ma nelle città d'arte ha chiuso il 70% delle attività

TOSCANA — La carenza spaventosa di turisti stranieri ha portato il 70% delle attività economiche situate nelle città d'arte italiane a restare chiuse durante il weekend di Ferragosto.

Ad affermarlo è la Fipe Confcomercio che parla di un'Italia che viaggia a due velocità nel tentativo di risollevarsi dalla crisi provocata dalla pandemia di Covid.

In compenso le località di mare hanno registrato pienoni mai visti: "Sul litorale, in Toscana, non si trova un posto al ristorante fino al 24 Agosto - spiega l'associazione di categoria - e le prenotazioni sono in aumento con punte del 50% rispetto al 2019".