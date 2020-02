Coronavirus, Toscana is open, Mallegni elogia Rossi

Il senatore azzurro in un video elogia i provvedimenti assunti dal governatore Rossi: "Non siamo mai d'accordo ma stavolta sei stato il più bravo"

VIAREGGIO — "La Toscana is open, qui è tutto aperto, qui funziona tutto. E bravo Enrico".

Nel pieno dell'emergenza coronavirus, mentre l'intero Paese fa i conti con le tragiche conseguenze sull'economia italiana dell'eccesso di allarmismo e delle strumentalizzazioni sull'epidemia, il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, ex sindaco di Pietrasanta, ha diffuso un video dove invita le persone a venire in Toscana e, a sorpresa, elogia il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, uomo Pd, l'avversario politico di sempre.

"Enrico Rossi ed io siamo sempre stati divisi su quasi tutto e non andiamo d'accordo su niente, cultura, sviluppo economico, rifiuti - dice Mallegni nel video - ma in questa emergenza del coronavirus lo devo dire, Enrico Rossi ha fatto un gran lavoro, è stato il più bravo".

"Essere divisi sul piano politico non significa non accorgersi quando le cose funzionano - prosegue Mallegni -Questa è la differenza fra fare le cose contro e fare le cose per la gente".

