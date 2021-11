Covid, altre 6 vittime in Toscana, 2.679 casi in 7 giorni

L'aumento dei nuovi casi è stato del 20% nell'ultima settimana, i morti arrivano a quota 7.361. Salgono i malati nei reparti Covid e in rianimazione

FIRENZE — L'epidemia di Covid corre ancora anche se in Toscana sembra ancora sotto controllo a differenza che in altre Regioni italiane. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 341 casi in più e in una settimana sono stati 2.679 i toscani contagiati.

Oggi sono stati eseguiti 9.110 tamponi molecolari e 25.943 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 9.300 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,7% è risultato positivo.

Nelle ultime 24 ore sono morte altre 6 persone contagiate dal virus, 4 uomini e 2 donne con un'età media di 82 anni. Le 6 nuove vittime vivevano 2 nel Fiorentino, 2 nella provincia di Massa Carrara, 1 a Lucca e 1 nel Pisano.

Gli attualmente positivi sono oggi 7.545, in crescita rispetto a ieri. Dei positivi totali i ricoverati sono 309 (4 in più), di cui 41 in terapia intensiva (2 in più). Altre 7.236 persone contagiate sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi (72 in più rispetto a ieri).

Sono invece 15.829 (17 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 5.187, Nord Ovest 6.388, Sud Est 4.254).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Centro (149 nuovi casi): sono 81.981 i casi complessivi ad oggi a Firenze (82 in più rispetto a ieri), 27.107 a Prato (21 in più), 28.031 a Pistoia (38 in più),

Asl Nord Ovest (107 nuovi casi): 15.454 a Massa Carrara (25 in più), 30.047 a Lucca (19 in più), 34.715 a Pisa (36 in più), 21.917 a Livorno (35 in più),

Asl Sud Est (85 nuovi casi): 26.579 ad Arezzo (11 in più), 17.581 a Siena (39 in più), 11.979 a Grosseto (35 in più).