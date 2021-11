Covid, balzo di contagi, oltre 10.000 in un giorno

Era dallo scorso Maggio che non si registravano così tanti positivi in 24 ore. Cresce il tasso di positività e aumentano i ricoveri dei malati gravi

ROMA — Balzo dei nuovi contagi in Italia, nelle ultime 24 ore ne sono stati riscontrati 10.172 (ieri sono stati 7.698). Sale così a 4.883.242 il numero di italiani che hanno contratto il virus. I decessi odierni sono 72 (ieri 74), per un totale di 132.965 vittime.

Era dagli inizi dello scorso Maggio che non si registravano così tanti positivi in 24 ore, la differenza sta nel fatto che in quel periodo il contagio stava rallentando adesso invece la curva sta salendo oramai da settimane.

I nuovi casi sono stati riscontrati attraverso 537.765 tamponi, ovvero 146.945 in meno rispetto a ieri quando erano stati 684.710. Il tasso di positività sale all’1,9 % (ieri 1,1%).

Aumentano ancora le persone ricoverate, nei reparti Covid ordinari ne sono state ricoverate 92 in più per un totale di 4.060 ricoverati. In terapia intensiva 39 in più, per un totale di 486 malati gravi ricoverati.

Tra ieri e oggi sono guarite 6.406 persone per un totale di 4.623.192. Gli attualmente positivi aumentano ancora, 3.689 in un giorno e in totale sono 127.085.

Le regioni con più casi sono Lombardia (1.858 su 106.695 tamponi), Veneto (1.435 su 85.207), Lazio (944 su 16.932), Campania (871 su 30.583), Emilia Romagna (756 su 40.433) e Piemonte (618 su 51.524).