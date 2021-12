Bergamo, il terremoto ripreso da una telecamera a 5 chilometri dall'epicentro Bergamo, il terremoto ripreso da una telecamera a 5 chilometri dall'epicentro

Cronaca sabato 18 dicembre 2021 ore 18:25

Ruba per mangiare e i vigili fanno una colletta

Lo hanno sorpreso in un supermercato con la spesa non pagata e poi hanno fatto una colletta per aiutarlo ad acquistare beni di prima necessità

CASTIGLION FIORENTINO — Un gesto di solidarietà verso il ladro che avevano appena sorpreso per una spesa non pagata al supermercato, i protagonisti di questa storia sono i vigili della polizia municipale di Castiglion Fiorentino. L'episodio risale a giovedì scorso quando i vigili urbani sono intervenuti in un supermercato dove era stato segnalata la presenza di un uomo che aveva prelevato generi alimentari per 46 euro ma si rifiutava di pagarli. Gli agenti hanno appurato che si trattava di un uomo di 66 anni residente a Cortona. L'intervento del comandante della polizia municipale ha permesso di tranquillizzare l'uomo che è stato denunciato per furto e resistenza. Successivamente i vigili hanno verificato che l'uomo, arrivato in bicicletta da Cortona, aveva precedenti per furti di generi alimentari e risultava nullatenente. A questo punto è scatta una colletta interna al Corpo di polizia municipale per aiutarlo con i viveri.