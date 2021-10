Si ribalta con il trattore, gravemente ferito

L'uomo è riuscito a saltare ma è rimasto ferito. Soccorso è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Le Scotte in codice rosso

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA — Un altro incidente sul lavoro in Toscana, intorno alle 9,12 un uomo di 63 anni che stava guidando un trattore in un terreno in località Buriano Macchia Scandona ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

L'uomo è riuscito a saltare al volo dal mezzo ma è comunque rimasto gravemente ferito.

Poi sono intervenuti i sanitari del 118 di Castiglione della Pescaia per stabilizzare il ferito che è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso Pegaso .