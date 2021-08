Resta col braccio schiacciato sotto il trattore, è grave

L'operaio ferito ha 28 anni. E' il secondo, drammatico incidente sul lavoro avvenuto oggi in Toscana con il coinvolgimento di un mezzo agricolo

CASTIGLIONE D'ORCIA — Un operaio di 28 anni è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale di Ponte a Niccheri, a Firenze, dopo essere rimasto con un braccio schiacciato sotto il trattore con cui stava lavorando. Il dramma è accaduto in un'azienda agricola situata in località Finocchieti.

Il giovane è stato immediatamente soccorso dai colleghi e poco dopo sono stati i vigili del fuoco a effettuare le manovre per liberare il braccio. Il ferito è stato poi affidato ai sanitari del 118 che l'hanno trasferito a Firenze, all'ospedale della Santissima Annunziata di Ponte a Niccheri, con l'elicottero della Regione Pegaso 1. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità.

E' il secondo incidente sul lavoro avvenuto oggi in Toscana con una dinamica incentrata su un mezzo agricolo: stamattina, a Badia Tedalda, un uomo di 52 anni ha perso la vita quando il trattore che stava guidando si è ribaltato ed è caduto in un profondo dirupo, trascinandolo con sè (vedi qui sotto l'articolo collegato).

Nel pomeriggio di oggi, a San Gimignano, un terzo uomo è morto folgorato da una scarica elettrica in un terreno agricolo ma è ancora da accertare che si tratti, anche in questo caso, di un incidente sul lavoro.