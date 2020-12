Covid, in Italia 553 morti e 14.522 positivi

L'Italia ha così superato la soglia delle 70mila vittime dall'inizio della pandemia. Eseguiti 175mila tamponi, in lieve aumento il tasso di positività

ROMA — In Italia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 14.522 nuovi casi di Covid, circa 1.200 in più rispetto a ieri ma anche i tamponi sono aumentati, 175.364 contro i 166.205 di ieri. Il tasso di positivi aumenta lievemente e arriva all'8,3%.

Nel nuovo bollettino nazionale sono state inserite anche 553 nuove vittime che portano il totale a 70.395.

Diminuiscono ulteriormente i ricoveri, oggi sono 402 in meno, di cui 63 riguardavano pazienti in terapia intensiva. I nuovi ingressi in rianimazione sono invece 216 e la regione che ne ha registrati di più è la Puglia (59), seguita dal Veneto (36) e dalla Lombardia (31).

Le persone malate di Covid e ricoverate in ospedale oggi sono scese a 24.546.

Per quanto riguarda il nuovi casi di infezione, la regione che ne ha registrati di più è sempre il Veneto (3.357 su 20.593 tamponi) seguito dalla Lombardia (2.153 su 32.926 tamponi), dall'Emilia Romagna (1.129 su 17.913) e dalla Campania (1.067 su 18.426).

Poi vengono il Lazio (946 nuovi casi su 4.932 tamponi), la Puglia (942 nuovi casi su 10.492), il Piemonte (933 nuovi casi con 8.946 tamponi), la Sicilia (932 nuovi casi su 9.264 tamponi), il Friuli Venezia Giulia (512 nuovi casi con 6.648 tamponi), le Marche (498 nuovi casi con 6.090 tamponi), la Toscana (8435 nuovi casi con 12.264 tamponi).