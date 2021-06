Sotto la 429 valori keu 26 volte oltre il limite

Indagine della Dda sull'illecito smaltimento dei rifiuti delle concerie, i risultati di una relazione preliminare nel tratto Empoli-Castelfiorentino

FIRENZE — Nel tratto tra Empoli e Castelfiorentino della 429 è presente Keu per 26 volte oltre il limite. È quanto emerge da una relazione preliminare depositata alla procura di Firenze e relativa all'indagine della direzione distrettuale antimafia sullo smaltimento illecito dei rifiuti conciari e sulle infiltrazioni dell'ndrangheta in Toscana.

Il Keu è composto dalle ceneri inquinanti provenienti dalla combustione dei rifiuti conciari. Gli inquirenti ipotizzano che siano circa 8.000 le tonnellate di materiale smaltite nel tratto della 429.

Questa relazione fa riferimento a cinque campioni prelevati all'altezza di un cavalcavia ferroviario nel territorio empolese.

I valori che preoccupano sono quelli relativi ai test di cessione, cioè quelle prove che servono a capire quanto agenti atmosferici possono influire a far rilasciare al keu sostanze contaminanti. I valori rilevati indicano una quantità di cromo di 1.331 grammi per litro, quando il limite è di 50 grammi per litro, cioè un valore 26 volte più grande.

È plausibile ipotizzare che la dda chieda ulteriori campioni e ulteriori analisi del terreno per capire quanto keu ci sia in altri tratti.