I 90 anni di Paolo Taviani

Con il fratello Vittorio, scomparso tre anni fa, ha tenuto alta la bandiera del cinema italiano. Gli auguri del presidente della Regione Toscana

SAN MINIATO — Giorno di compleanno per il regista Paolo Taviani, nato esattamente l'8 Novembre 1931 a San Miniato, che con il fratello Vittorio ha segnato la storia del cinema italiano.

"Oggi voglio fare gli auguri di buon compleanno ad un nostro illustre concittadino che compie 90 anni: Paolo Taviani - così il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Insieme a Vittorio ha scritto una delle più belle pagine di storia del cinema italiano, senza tradire mai le proprie origini e il grande amore per San Miniato. Da tre anni Vittorio ci ha lasciati e, da allora, Paolo ama definirsi "un mezzo regista" perché metà di lui non c'è sul set. Questo compleanno arriva proprio mentre sta dando gli ultimi ritocchi al suo primo film "in solitario", ancora una volta ispirato a Pirandello e al suo racconto omonimo "Leonora addio", che speriamo di poter vedere presto, Paolo per noi è un emblema, un punto di riferimento per la nostra comunità che oggi vuole celebrare questo traguardo così importante. Buon compleanno Paolo!"

Tanti i messaggi di auguri inviati a Paolo, fra i quali quello del presidente della Regione Toscana.

"Un buon compleanno e un grande grazie per quanto ha fatto e ancora sta facendo con la sua intensa attività per il cinema e la cultura italiana - ha scritto Eugenio Giani -, per l'impegno e la passione esercitati mai venuti meno nel corso della sua lunga carriera, senza mai dimenticare il forte legame con la Toscana e con San Miniato, sua terra di origine e costante fonte di ispirazione per il suo lavoro e per molte delle opere realizzate insieme al fratello Vittorio".