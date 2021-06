Fipili, la settimana inizia con incidente e code

Fino a cinque chilometri di coda per un tamponamento tra camion che si è verificato tra le uscite di Santa Croce ed Empoli ovest in direzione Firenze

SANTA CROCE SULL'ARNO — Non c'è pace sulla Fipili, ogni giorno incidenti e code su questa arteria, la più trafficata della Toscana con una storia lunga e travagliata.

Questa mattina per un incidente avvenuto tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli ovest in direzione Firenze il traffico è stato rallentato dalle prime ore. A quanto si è appreso dalla polizia stradale c'è stato un tamponamento tra due camion e uno dei due mezzi pesanti e rimasto fermo in corsia, creando i rallentamenti. I due conducenti non avrebbero riportato serie conseguenze.

I chilometri di coda sono arrivati ad essere anche cinque.