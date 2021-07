Nessun morto per Covid, in Toscana 98 ricoverati

In 24 ore altri 470 positivi al Covid, il 69% ha meno di 39 anni ma aumentano i malati ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali toscani

FIRENZE — Nelle utlime 24 ore in Toscana sono stati diagnosticati 470 nuovi casi di Covid e il 30% ha meno di 20 anni, 39% tra 20 e 39 anni, 23% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più. I dati fanno parte del nuovo bollettino regionale.

I nuovi contagiati sono stati individuati sottoponendo a test 6.080 casi sospetti di cui è risultato positivo il 7,7% (ieri eravamo all'8%). Considerando anche gli esami di controllo in 24 ore sono stati processati più di 12mila test.

Nel bollettino odierno non sono stati inserite nuove vittime del virus, il totale dei deceduti in Toscana resta a 6.901.

I guariti oggi sono 15 per un totale di 237.344 persone, il 96% del numero complessivo di contagiati dall'inizio della pandemia.

Continuano ad aumentare gli attualmente positivi, oggi sono 3.372, con un incremento del 15,6% rispetto a ieri. Aumentano le persone ricoverate nei reparti Covid: i ricoverati sono 98 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 12 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri).

Altre 3.274 persone con l'infezione in corso sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (447 in più rispetto a ieri).

Sono invece 9.914 (691 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse in isolamento sotto la sorveglianza dell'Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 3.975, Nord Ovest 4.901, Sud Est 1.038).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- sono 68.562 i casi complessivi ad oggi a Firenze (189 in più rispetto a ieri), 22.904 a Prato (37 in più), 23.237 a Pistoia (25 in più),

- 13.459 a Massa (15 in più), 25.136 a Lucca (57 in più), 29.502 a Pisa (42 in più), 17.724 a Livorno (46 in più),

- 23.072 ad Arezzo (13 in più), 14.081 a Siena (29 in più), 9.385 a Grosseto (17 in più).

Sono 267 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 144 nella Nord Ovest, 59 nella Sud est.