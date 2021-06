In Toscana solo 25 positivi al Covid, altre 2 vittime

Gli attualmente positivi sono meno di tremila, calano ancora i ricoveri. I nuovi positivi sono 25, una provincia non ha nuovi casi

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono morte 2 persone malate di Covid-19 (ieri zero). Con questo incremento i decessi per la pandemia in Toscana diventano 6.849. I due deceduti risiedevano a Firenze e Grosseto, uomo e donna con età media di 82,5 anni.

I nuovi positivi al coronavirus sono 25 (ieri 45). I casi in totale sono 243.934.

Le persone attualmente positive sono 2.851, cioè 176 meno di ieri. I guariti sono 234.234, cioè 199 più di ieri.

Nei reparti Covid degli ospedali toscani ci sono 164 pazienti, cioè 7 meno di ieri. Nelle terapie intensive i ricoverati sono 38, stesso numero di ieri.

I 25 positivi di oggi sono emersi dall'analisi di 6.670 tamponi molecolari e 6.869 antigenici rapidi: di questi lo 0,2% è risultato positivo. Sui soggetti testati (4.808, escludendo i tamponi di controllo), la percentuale sale allo 0,5%.

L'età media dei 25 nuovi positivi è 45 anni: il 24% ha meno di 20 anni, il 16% tra 20 e 39, il 36% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 e l’8% ottanta o più.

L’andamento per provincia

- Asl centro (12 casi): sono 67.343 i positivi a Firenze (10 in più rispetto a ieri), 22.566 a Prato (0 nuovi casi), 22.995 a Pistoia (1 in più)

- Asl nord ovest (5): 13.308 a Massa Carrara (1 in più), 24.645 a Lucca (3 in più), 29.215 a Pisa (1 in più), 17.485 a Livorno (1 in più)

- Asl sud est (8): 22.850 ad Arezzo (1 in più), 13.842 a Siena (3 in più) e 9.130 a Grosseto (4 in più).

A questi vanno aggiunti 555 casi positivi notificati in Toscana, ma che riguardano residenti in altre regioni.

Sono 2.687 le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, cioè 169 in meno rispetto a ieri

I 6.849 deceduti dall'inizio dell'epidemia sono così ripartiti: 2.210 a Firenze, 596 a Prato, 627 a Pistoia, 525 a Massa Carrara, 666 a Lucca, 701 a Pisa, 416 a Livorno, 503 ad Arezzo, 331 a Siena e 183 a Grosseto. A questi vanno sommate 91 persone decedute sul suolo toscano ma residenti fuori regione.