La Toscana è in zona bianca

Dalla mezzanotte anche la Toscana è entrata nella zona a basso rischio Covid e con pochissime restrizioni. Da oggi niente coprifuoco

FIRENZE — L'Italia è tutta in zona bianca ad eccezione della Val d'Aosta, che resta gialla. Dalla mezzanotte la Toscana ha raggiunto la zona a basso rischio Covid insieme a Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e alla Provincia autonoma di Bolzano.

Anche l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione delle malattie, ha classificato la Toscana fra le regioni 'verdi', ovvero con l'incidenza di nuovi casi più bassa. Per l'Ecdc in Italia restano in zona arancio solo Campania, Basilicata, Sicilia e Calabria, tutte le altre regioni italiane sono verdi.

Cosa cambia, pochissime restrizioni.Nella zona bianca resta in pratica solo l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e di mantenere il distanziamento di sicurezza (1 metro di distanza dalle altre persone).

Spostamenti: non ci sono limitazioni sul territorio regionale e verso altre regioni in zona bianca o gialla e non ci sono neppure limitazioni di orario (il coprifuoco sarebbe comunque decaduto il 21 Giugno per legge nazionale). Nessuna limitazione anche per le visite a parenti e amici che vivono anche loro in zona bianca.

Attività commerciali: bar, ristoranti e altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti; in zona bianca si possono tenere le fiere.