Due toscani morti per Covid, in 24 ore 12 ricoveri

I nuovi positivi registrati sono 498 con un'età media di 38 anni. iI ricoverati nei reparti Covid degli ospedali toscani, in totale sono 312

FIRENZE — Altri due toscani sono deceduti per Covid nelle ultime 24 ore, si tratta di due uomini residenti a Pistoia e Firenze che avevano un'età media di 65,5 anni. Le persone decedute sono quindi 7.432 da inizio emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda i nuovi positivi oggi ne sono stati registrati 498 e diagnosticati attraverso 8.463 tamponi, in totale i tamponi compresi quelli di controllo sono stati 38mila. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 38 anni circa: il 28% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più.

Gli attualmente positivi sono 10.677, +1,2% rispetto a ieri. Di questi i ricoverati sono 312 (12 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (3 in meno). Altre 10.365 persone infettate dal virus sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi (114 in più rispetto a ieri).

Sono invece 26.866 (1.583 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 9.457, Nord Ovest 11.624, Sud Est 5.785).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Centro (208 nuovi casi): sono 84.121 i casi complessivi ad oggi a Firenze (116 in più rispetto a ieri), 27.666 a Prato (28 in più), 29.018 a Pistoia (58 in più),

Asl Nord Ovest (190 nuovi casi): 16.138 a Massa (19 in più), 30.893 a Lucca (53 in più), 35.737 a Pisa (68 in più), 22.921 a Livorno (56 in più),

Asl Sud Est (100 nuovi casi): 27.403 ad Arezzo (39 in più), 18.397 a Siena (41 in più), 12.918 a Grosseto (20 in più).