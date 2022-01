Vaccini, Mattarella: «Grazie agli italiani che si sono fidati della scienza» Vaccini, Mattarella: «Grazie agli italiani che si sono fidati della scienza»

Cronaca sabato 01 gennaio 2022 ore 09:01

Botti a Capodanno, 44 incendi scoppiati in Toscana

Sono state 558 in Italia le chiamate ai vigili del fuoco per interventi sugli incendi dovuti all'uso di petardi per i festeggiamenti di mezzanotte

FIRENZE — I vigili del fuoco sono intervenuti 558 volte per incendi riconducibili ai festeggiamenti di mezzanotte per il Capodanno. Il bilancio è doppio rispetto al 2020 quando, durante l'ondata della pandemia, le chiamate ai pompieri erano state 229. La zona più colpita risulta essere la Lombardia con 72 incendi, a seguire l'Emilia Romagna con 68, Lazio 66, Campania 60, Veneto 46, Toscana 44, Sicilia 43, Liguria 37 e Puglia 35.