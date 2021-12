Caos treni in Toscana, in tilt il nodo fiorentino

Un guasto a Santa Maria Novella ha provocato forti ritardi con cancellazioni totali e parziali dei convogli Regionali, Intercity e Alta Velocità

FIRENZE — La mattinata nera di Santa Maria Novella si è estesa al resto della giornata con ritardi che hanno raggiunto e poi superato i 200 minuti di attesa in direzione di Roma e 80 minuti verso Firenze.

Sono decine i treni Regionali che hanno subito cancellazioni totali o parziali e ritardi. Ritardi anche per gli Intercity e per i treni ad Alta Velocità lungo le tratte che passano per il nodo fiorentino da e per Venezia, Torino e Milano ed ancora Roma, Napoli e Salerno.

I treni sono stati instradati sulla linea convenzionale tra Arezzo e Firenze ma Fs ha reso noto che nel pomeriggio un guasto ha interessato la linea tra Arezzo e Firenze.

I tecnici sono stati allertati alle 7 del mattino ed hanno lavorato sul guasto per l'intera giornata.

A quanto si apprende da Rfi sul nodo fiorentino sarebbe in corso la messa a punto del nuovo sistema computerizzato attivato nelle stazioni di Rovezzano e Campo di Marte con un investimento di 40 milioni di euro.

L'Apparato Centrale Computerizzato Multistazione ha l'obiettivo, a regime, di garantire maggiore efficienza e regolarità al servizio.