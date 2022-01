Covid, 1.066 ricoverati in Toscana, 108 casi gravi

Altri 65 toscani sono stati ricoverati dopo avere contratto il Coronavirus. L'indice di saturazione per le terapie intensive sale al 18.95%

FIRENZE — Nuovo incremento di ricoverati in Toscana con 1.066 posti letto occupati tra terapie intensive e reparti di degenza ordinaria, 65 in più rispetto al giorno precedente.

Crescono ancora gli indicatori di saturazione, sale al 18,95% l'indice per le terapie intensive ed al 19,03% per la degenza ordinaria.

In Italia il tasso di occupazione in aree mediche è al 21,6% mentre nelle terapie intensive è al 15,4%.

Nelle ultime ore le Asl toscane hanno avviato la rimodulazione dei posti letto per gli ospedali in sofferenza prevedendo un ampliamento dell'accoglienza nei reparti. Ad iniziare dalla Asl Centro per le province di Firenze, Prato e Pistoia.

Nelle tabelle sotto il dettaglio della situazione giornaliera dei posti letto Covid suddivisi per Azienda Sanitaria e Azienda Ospedaliero Universitaria con gli indici di saturazione delle terapie intensive e delle aree mediche non intensive.