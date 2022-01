Covid, reparti saturi e gli indici volano, Rt 1,43

Primo monitoraggio Iss del 2022. L'indice Rt è in forte aumento. Aumenta la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi

ROMA — In Italia i valori più alti di incidenza di casi Covid sono registrati in Toscana con 2.680 casi per 100.000 abitanti, è quanto messo in evidenza nel primo monitoraggio settimanale del 2022 reso noto dall'Istituto superiore di sanità. Il valore medio di riferimento nazionale è di 1669 casi su 100.000 abitanti.

Tutte le regioni hanno registrato un notevole incremento dei nuovi casi di contagio e molte sono classificate ad alto rischio per la pressione sulle strutture ospedaliere. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,43, in forte aumento rispetto alla settimana precedente.

Aumenta la pressione sulle strutture ospedaliere. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 21,6% contro il 17,1% al 30 Dicembre, mentre nelle terapie intensive è al 15,4% rispetto al 12,9% di fine anno.

La Provincia di Trento, Marche e Piemonte hanno registrato la maggiore occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, tutte sopra la soglia del 20%. Per quanto riguarda l'area medica non intensiva la maggiore occupazione è in Valle d'Aosta dove è salita al 42,4%, la Liguria è a 34% e la Calabria al 33%. La Toscana al 6 Gennaio ha registrato il 17%.

Ecco i dettagli del nuovo monitoraggio:

In forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione 309.903 contro 124.707 della settimana precedente.

È in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (50% rispetto a 48%) e aumenta anche la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (34% rispetto a 31%).

L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare rapidamente: 1669 ogni 100.000 abitanti (dal 31 Dicembre al 6 Gennaio) rispetto al 783 ogni 100.000 abitanti dal 24 Dicembre al 30 Dicembre.

Nel periodo 15 Dicembre - 28 Dicembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,43 (range 1,23 – 2), in forte aumento rispetto alla settimana precedente e ben al di sopra della soglia epidemica. É in forte aumento anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero 1,3 al 28 Dicembre rispetto all'1,11 al 20 Dicembre.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 15,4% contro il 12,9% al 30 Dicembre. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 21,6% contro il 17,1% al 30 Dicembre.

In Toscana al 6 Gennaio gli indici di saturazione hanno sforato la soglia del 15% attestandosi rispettivamente al 17,19% nelle terapie intensive ed al 17,94% nei reparti di degenza ordinaria.

Dieci Regioni sono classificate a rischio alto, di cui 3 a causa dell’impossibilità di valutazione, 11 risultano classificate a rischio moderato e tra queste, sei sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto secondo il DM del 30 Aprile 2020.

Quasi tutte le Regioni riportano almeno una singola allerta di resilienza e dieci riportano molteplici allerte di resilienza.