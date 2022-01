Covid, 36 morti e calano ricoveri gravi in Toscana

Nuove dimissioni dai reparti di terapia intensiva. Aumentano i decessi nelle 24 ore. Per il terzo giorno consecutivo calano i positivi giornalieri

FIRENZE — Nel bollettino sanitario della Regione Toscana la nota più dolorosa, quella relativa ai decessi, è anche l'unico dato in controtendenza rispetto all'andamento della pandemia con 36 morti in aumento rispetto ai 31 delle 24 ore precedenti.

Sono 726.793 i casi di positività al Coronavirus, 9.713 in più rispetto a ieri. Sono stati eseguiti 18.108 tamponi molecolari e 50.768 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,1% è risultato positivo. Sono invece 13.825 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 70,3% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 161.093, -3,8% rispetto a ieri. L'età media dei 9.713 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

I guariti crescono del 3% e raggiungono quota 557.486 (76,7% dei casi totali).I ricoverati sono 1.461 (5 in più rispetto a ieri), di cui 109 in terapia intensiva (7 in meno).

I 36 nuovi decessi riguardano 17 uomini e 19 donne con un'età media di 82 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 36 persone decedute sono: 14 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pistoia, 5 a Lucca, 2 a Pisa, 3 a Livorno, 4 a Siena, 3 a Grosseto, 2 fuori Toscana.

Sono 4.515 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 3.338 nella Nord Ovest, 1.860 nella Sud est.

Asl Centro - 218.593 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2.814 in più rispetto a ieri), 56.755 a Prato (775 in più), 62.228 a Pistoia (753 in più)

Asl nord ovest - 33.637 a Massa (353 in più), 70.984 a Lucca (1.019 in più), 84.123 a Pisa (1.131 in più), 58.568 a Livorno (1.008 in più)

Asl sud est - 63.995 ad Arezzo (809 in più), 45.531 a Siena (527 in più), 31.824 a Grosseto (524 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 159.632 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (6.394 in meno rispetto a ieri, meno 3,9%). Sono 62.510 (stabili rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 24.390, Nord Ovest 24.312, Sud Est 13.808).