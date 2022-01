Altri 155mila casi di Covid in Italia, 389 morti

Diminuiscono i nuovi positivi a fronte di più di un milione di tamponi. In calo i ricoverati sia nelle terapie intensive che nei reparti ordinari

ROMA — Buone notizie dal fronte Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 155.697 nuovi casi di infezione da Covid contro i 167.206. I nuovi positivi sono stati individuati a fronte di 1 milione e 37mila tamponi fra molecolari e antigenici, circa 60mila in meno rispetto a ieri.

Il tasso di positività sul totale dei test, compresi quelli di controllo, scende ancora e rriva al 14.,97% contro il 14,2.

Continuano a diminuire anche in malati di Covid ricoverati in ospedale: in rianimazione sono 1.645, 20 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite, nei reparti ordinari sono 19.853, 148 in meno.

Gli attualmente positivi sono 2 milioni e 207mila, in calo di 10mila unità nelle ultime 24 ore.

Qui sotto la tabella del Ministero con i dati di tutte le Regioni. Per leggere il bollettino Covid della Regione Toscana clicca qui.

