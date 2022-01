Covid in Italia, 167.206 nuovi contagi e 426 morti

Quirinale, Salvini: «Se ho incontrato Cassese? Non so neppure dove abiti»

Il tasso di positività è salito a 15,2%. Cala la pressione sui reparti ospedalieri con meno pazienti nelle terapie intensive e nei ricoveri ordinari

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono state individuate altre 167.206 persone positive al Coronavirus, è quanto emerso dall'analisi di 1.097.287 tra test antigenici e tamponi e dai dati resi noti dal Ministero della Salute. Nelle precedenti 24 ore i casi erano risaliti a 186.740 dall'analisi di quasi 1 milione e 400mila test e tamponi.

Il tasso di positività sul totale dei test è passato dal 13,3% al 15,2%.

Le vittime sono 426, inferiori alle 469 registrate nella giornata di martedì 25 Gennaio.

Dall'inizio della pandemia sono 10.383.561 gli italiani che hanno contratto l'infezione e quelli con la malattia in corso sono 2.716.581, 27.319 in più nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono invece 7.522.210, 139.421 in più rispetto a ieri.

Negli ospedali i pazienti Covid in terapia intensiva sono 1.665, 29 in meno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 20.001, 26 in meno rispetto a ieri.

Nella tabella qui sotto del Ministero della salute trovate i dati di tutte le regioni.

