In Italia altri 138mila positivi e 227 morti

ll Paese si avvicina ai 10 milioni di contagiati dall'inizio della pandemia, due anni fa. Fondazione Gimbe: "La circolazione del virus resta alta"

ROMA — Nel nuovo bollettino Covid nazionale sono stati registrati 138.860 nuovi casi di infezione a fronte di 933mila tamponi ma il tasso di positività è sceso comunque al di sotto del 15% (14,9% contro il 16,4% di ieri).

I deceduti per il virus oggi sono invece 227, più di 100 in meno risperro ai 333 di ieri. Il totale delle vittime sale a 143.296.

Resta sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali con 1.685 pazienti gravi in terapia intensiva, 9 in più, e 19.627 ricoverati nei reparti Covid ordinari, 186 in più.

Le persone attualmente positive sul territorio nazionale sono più di 2 milioni e 700mila, con un incremento di 138mila in 24 ore. Leggermente inferiore il numero dei guariti di oggi, 131.303 per un totale di più di 7 milioni di persone.

"Ci troviamo in una fase di elevata circolazione del virus con una media di circa 180mila nuovi casi al giorno ormai da una settimana - ha commentato il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta - La salita della curva epidemica sembra essersi arrestata ma è difficile fare previsioni vista l'eterogeneità delle situazioni regionali e delle diverse fasce di età. Pe quanto riguarda i decessi per Covid, la media giornaliera è di 350 e si tratta di persone contagiate circa 3 settimane fa. Le vaccinazioni hanno frenato l'occupazione dei posti letto in ospedale e iniziamo a vedere anche un effetto dell'obbligo vaccinale sugli over50".

Nella tabella qui sotto del Ministero della salute i dati di tutte le regioni così come riportati nel bollettino nazionale.

