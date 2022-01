Quirinale, Letta: «Dobbiamo chiuderci in una stanza a pane e acqua per la soluzione» Quirinale, Letta: «Dobbiamo chiuderci in una stanza a pane e acqua per la soluzione»

Attualità martedì 25 gennaio 2022 ore 20:28

Bambino di 10 anni muore di Covid

Il piccolo era arrivato in ospedale in condizioni già critiche. Non aveva altre patologie gravi. La famiglia si era vaccinata, lui non ancora

TORINO — All'alba di questa mattina un bambino di 10 anni è morto per un'infezione da Covid nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Regina Margherita. Non soffriva di altre patologie a parte episodi di crisi epilettiche. I familiari sono tutti vaccinati contro il Covid ma lui non lo era ancora. I vertici dell'ospedale hanno disposto l'autopsia. Il piccolo abitava a Nucetto, in provincia di Cuneo, era risultato positivo al tampone qualche giorno fa. Poi sono insorti febbre, nausea, vomito e dolori muscolari ed è stato ricoverato all'ospedale di Mondovì. Con il passare delle ore le sue condizioni sono peggiorate e ieri notte è stato trasferito al Regina Margherita dove è arrivato in condizioni già molto gravi: ipotermia, fortissimi dolori muscolari alle gambe e una sospetta miocardite. I medici hanno iniziato subito le terapie specifiche contro il Covid ma la situazione non è migliorata. Alle 5.55 di questa mattina è avvenuto il decesso. Il bambino avrebbe compiuto 11 anni a Marzo e con lui salgono a 39 le vittime del Covid nella fascia di età da zero a 19 anni in Italia. Attualmente solo il 7% dei bambini italiani da 5 a 11 anni ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima dose sono il 27% del totale. In Toscana, i bambini fra 5 e 11 anni sono 214.771 e di questi 63.653 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino (29,6%) e 18.028 hanno completato il ciclo vaccinale (8,39%).