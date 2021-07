In Toscana un decesso e nuovo aumento di ricoveri

Emergenza Covid, 29 anni l'età media dei 191 casi odierni. Gli attualmente positivi sono oltre 2.200. Tasso di positivi sulle prime diagnosi al 9,5%

FIRENZE — Dopo due giorni senza decessi nelle ultime 24 ore è morta una persona malata di Covid-19 in Toscana. Si tratta di un uomo di 70 anni che era residente in provincia di Siena. I deceduti in totale per la pandemia sono 6.899.

I nuovi positivi al coronavirus sono 191 (189 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). Con questo incremento il totale dei contagiati accertati è 246.167.

I 191 casi odierni sono emersi dall'analisi di 3.357 tamponi molecolari e 860 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,5% è risultato positivo. Sono invece 2.013 i soggetti testati oggi (le prime diagnosi), di cui il 9,5% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi in Toscana sono 2.213, cioè 157 più di ieri. I guariti sono 237.055, cioè 33 più di ieri.

Nei reparti Covid degli ospedali toscani sono ricoverate 90 persone, cioè 8 più di ieri, di cui 16 in terapia intensiva (stabili).

L'età media dei 191 nuovi positivi è di 29 anni: 36% ha meno di 20 anni, 38% tra 20 e 39 anni, 20% tra 40 e 59 anni, 5% tra 60 e 79 anni, 1% ha 80 anni o più.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri

- Asl Centro (80 casi): 68.060 i casi complessivi ad oggi a Firenze (52 in più rispetto a ieri), 22.796 a Prato (25 in più), 23.136 a Pistoia (3 in più)

- Asl nord ovest (85): 13.401 a Massa (15 in più), 24.916 a Lucca (33 in più), 29.389 a Pisa (16 in più), 17.621 a Livorno (21 in più)

- Asl sud est (26): 22.987 ad Arezzo (10 in più), 14.004 a Siena (11 in più), 9.302 a Grosseto (5 in più)

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 2.123 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono 149 in più di ieri.

I 6.899 deceduti dall'inizio dell'epidemia sono cosi ripartiti: 2.224 a Firenze, 602 a Prato, 632 a Pistoia, 527 a Massa Carrara, 667 a Lucca, 702 a Pisa, 417 a Livorno, 510 ad Arezzo, 338 a Siena, 189 a Grosseto, 91 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.