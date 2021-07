Monoclonali, in Toscana trattati 758 pazienti

Sono oltre 6mila i pazienti Covid a cui sono stati prescritti anticorpi monoclonali in Italia. La Toscana è al terzo posto dopo Lazio e Veneto

FIRENZE — Sono saliti a 6.626 i pazienti Covid a cui sono stati prescritti anticorpi monoclonali in Italia, 80 i pazienti trattati solo nell'ultima settimana. I dati forniti dall'Agenzia italiana del Farmaco sono riferiti alle dosi somministrate da metà Marzo ad oggi. Oltre la metà dei pazienti ha ricevuto la combinazione di 'bamlanivimab' e 'etesevimab'.

La Toscana con 758 somministrazioni è sul podio delle regioni che vi hanno fatto più ricorso dopo il Lazio con 850 dosi e il Veneto con 812, a seguire la Campania unica a superare le 500 dosi con la Puglia.

Da 15 giorni la terapia è in crescita dopo mesi in calo e segue l'aumento dei nuovi contagi.

Gli anticorpi monoclonali sono stati autorizzati in via emergenziale e sono disponibili in Italia dal 10 Marzo scorso per le persone fragili contagiate ma senza sintomi gravi.

L'aumento delle vaccinazioni ha ridotto drasticamente le dosi tra Aprile e Giugno passando dalle centinaia alle poche decine a settimana. Sono state 34 le dosi nell'ultima settimana di Giugno, passate a 74 nella prima settimana di Luglio e a 80 fino al rilevamento del 15 Luglio.

Sono in calo le prescrizioni rispetto a nuove diagnosi Covid. In proporzione al numero di contagiati, Basilicata, Liguria e Calabria sono le regioni che hanno prescritto più somministrazioni di anticorpi.